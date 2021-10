João Leão. "Não seria compreensível" o chumbo do orçamento

"Este orçamento melhora o rendimento das famílias, nomeadamente através do pacote do IRS. Também é um orçamento que aumenta de forma muito significativa os apoios às famílias, nomeadamente com os abonos de família e que apoia de forma particular as famílias mais pobres", diz, acrescentando que "estes são temas importantes para o Bloco de Esquerda e para o PCP" e que "este é o pacote mais ambicioso de sempre" que "não agrava o IRS para ninguém, só reduz".

Durante uma conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado, esta terça-feira, João Leão disse que o Governo está sempre aberto a discutir com os outros partidos, mas piscou o olho à esquerda, sublinhando os aspetos desta proposta que já vão ao encontro das preocupações do PCP e do Bloco.

A apresentação de João Leão das linhas gerais do Orçamento demorou cerca de 20 minutos, ao longo dos quais o ministro destacou algumas das principais medidas do documento que foi apresentado ao Parlamento na noite de segunda-feira.



Segundo o ministro "a proposta assenta em dois grandes eixos. A recuperação económica, assente no invstimento e no PRR, com o apoio a empresas, investimento e inovação, e o apoio às famílias na saída da crise, com a recuperação da trajetória de aumento de rendimentos", sem esquecer outros fatores como o "combate às desigualdades e alterações climáticas".

João Leão enfatizou a previsão de 5,5% de crescimento económico, o mais elevado dos últimos anos, que permite o regresso à convergência com a União Europeia, que foi interrompida pela pandemia. Também o investimento aumenta 11% em relação a 2019, e o PIB deve ser 1,5% superior ao mesmo ano.

O ministro considera ainda uma grande vitória do Governo o facto de, durante a pandemia, ter-se conseguido não só evitar o aumento do desemprego mas mesmo diminuir. Há hoje menos 30 mil desempregados do que antes da pandemia, disse e a previsão é de 6,5%, a taxa mais baixa desde 2013.

O lado negativo da moeda é o aumento em 40 mil milhões da dívida do Estado, por causa da pandemia, considera João Leão, mas as baixas taxas de juro, o aumento do rating dado pelas agências europeias e as políticas previstas para os próximos dois anos devem permitir reduzir esse valor em mais de 12 pontos percentuais, explica João Leão, "para abaixo dos 123% do PIB".

O facto de o Governo considerar que os estímulos à economia não devem ser retirados cedo de mais também se traduz num défice "acima dos 3% no próximo ano", explica, mas acrescenta que "em 2023 esperemos que desça", recordando que é nesse ano que se voltam a aplicar as regras europeias da disciplina orçamental.

Globalmente, João Leão não tem dúvidas de que "este é um orçamento bom e sustentável, no qual todos os portugueses se podem rever".