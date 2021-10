IRS, pensões, empresas, classe média e jovens. As propostas do Orçamento do Estado para 2022

Num documento publicado na segunda-feira pelo Governo com as principais linhas do OE2022, o executivo indica que "o salário mínimo nacional vai aumentar em linha com o aumento médio dos últimos anos".

O salário mínimo nacional, de 665 euros, vai voltar a aumentar no próximo ano para chegar aos 750 euros em 2023, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O Conselho de Ministros aprovou o documento este sábado, após uma longa reunião que começou na sexta-feira de manhã, mas as negociações com os partidos de esquerda ainda vão prosseguir para garantir a aprovação parlamentar de mais um Orçamento do executivo minoritário liderado por António Costa.

Mexidas nos escalões de IRS, aumento das pensões mais baixas e dos salários dos funcionários públicos, apoios para famílias com filhos são algumas das medidas já conhecidas da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que o Governo entregar segunda-feira no Parlamento e apresentar em detalhe na terça-feira.

Por outro lado, o Governo conta gastar em 2022 em despesa com pessoal 3.500 milhões de euros, são mais 7,5% do que este ano.

A despesa com salários da Função Pública aumenta 3,1% no próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Segundo o documento, no próximo ano, o Ministério liderado por Marta Temido pretende dar "continuidade aos trabalhos necessários à concretização de diversos outros investimentos, atualmente em desenvolvimento", como é o caso do Hospital de São Bernardo do Centro Hospitalar de Setúbal, onde recentemente um grupo 87 médicos com funções de diretores e coordenadores de serviços pediu a demissão.

O Governo prevê iniciar a construção dos novos hospitais Lisboa Oriental, Seixal, Sintra e Alentejo até 2023, assim como dar continuidade no próximo ano aos "trabalhos necessários à concretização" do investimento no Hospital de Setúbal.

Do orçamentado em despesas com pessoal, cerca de 97,0% está alocado às entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Programa Orçamental para a Saúde apresenta um orçamento consolidado essencialmente repartido em despesas com pessoal (38,5%) e aquisição de bens e serviços (52,0%), adianta também a proposta, avançando que neste último agrupamento são registadas as compras de medicamentos, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica e as parcerias público-privadas.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 prevê uma subida de mais de 700 milhões de euros do montante global para o setor da Saúde, com uma dotação de despesa total consolidada de 13.578,1 milhões de euros.

O aumento extraordinário das pensões tem sido nos últimos anos um dos temas centrais nas negociações orçamentais do Governo com o PCP e o BE.

"Em 2022, o Governo procede a uma atualização extraordinária das pensões, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2022", pode ler-se no documento entregue esta noite na Assembleia da República.

No regresso do habitual comentário de sexta-feira,(...)

Governo não dá alívio aos proprietários



O Impostos Municipal sobre os Imóveis (IMI), praticamente, não sofre alterações na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.



As taxas mantêm-se, entre 0,3% e 0,45%. Serão os municípios a decidir o valor a aplicar, como é habitual.

As novidades são pontuais, como a alteração do prazo para os senhorios declararem ao Fisco as rendas recebidas, que passa para 1 de janeiro a 15 de fevereiro do ano seguinte.

PRR paga estágios na Administração Pública para técnicos superiores

O Governo pretende minorar o problema de falta de técnicos superiores na Administração Pública com estágios pagos pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).



Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira no Parlamento, o executivo determina que o programa de estágios iniciado em março vai continuar, sengo agora financiado pelo PRR.

“No primeiro semestre de 2022, o Governo prossegue a implementação do programa de estágios profissionais na Administração Pública, financiados através do PRR, destinado à carreira de técnico superior”, lê-se na proposta de lei.

Os estágios são os que estão previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2021, de 3 de março, que previa a realização de 500 estágios.

O programa de estágios destina-se a jovens nas seguintes situações: que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação; tenham até 30 anos de idade, aferidos à data de início do estágio, ou até 35 anos se forem portadores de deficiência ou incapacidade; possuam uma qualificação de nível superior que corresponda, pelo menos, ao grau de licenciado.

A distribuição das vagas por cada entidade pública promotora dos estágios vai ser fixada por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, em articulação com os membros do Governo responsáveis pelo respetivo setor onde o estágio irá decorrer.

IRS Jovem

Os jovens trabalhadores que derem entrada no mercado de trabalho após conclusão do ensino secundário ou superior vão passar a beneficiar de um IRS mais baixo durante os primeiros cinco anos de trabalho. A medida consta da proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Atualmente, os jovens que começam a trabalhar têm um desconto de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro. A nova iniciativa alarga o período de redução em mais dois anos e passa a incluir trabalhadores independentes.

Com a nova proposta, os jovens passarão a beneficiar de uma isenção sobre 30% do seu rendimento colectável no primeiro e segundo anos, de 20% no terceiro e quarto anos e de 10% no quinto.

A iniciativa aplica-se a jovens com idade entre os 18 e 26 anos, a partir do primeiro ano de trabalho após a conclusão do ciclo de estudos igual ou superior ao ensino secundário.



A idade pode ser estendida até aos 28 anos, "no caso do ciclo de estudos concluído corresponder ao nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações", lê-se no documento.

A medida passará, ainda, a ser aplicada automaticamente, sem necessidade de adesão por parte dos jovens beneficiários.