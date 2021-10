IRS, pensões e um novo apoio anti-pobreza. O essencial do Orçamento para 2022

O Conselho de Ministros aprovou o documento este sábado, após uma longa reunião que começou na sexta-feira de manhã, mas as negociações com os partidos de esquerda ainda vão prosseguir para garantir a aprovação parlamentar de mais um Orçamento do executivo minoritário liderado por António Costa.

Mexidas nos escalões de IRS e outras novidades em matéria fiscal, aumento das pensões mais baixas e dos salários dos funcionários públicos e um novo apoio para famílias pobres com filhos são algumas das medidas da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que o Governo entregou esta segunda-feira no Parlamento.

As mais-valias prediais, como rendas, ficam de foram do englobamento obrigatório no IRS.

A medida vai aplicar-se a mais-valias obtidas com ações ou obrigações, por exemplo, detidas há menos de um ano, mas não é para todos os contribuintes, apenas para os do último escalão de IRS, com rendimentos superiores a 75.009 euros por ano.

Atualmente, os jovens que começam a trabalhar têm um desconto de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro. A nova iniciativa alarga o período de redução em mais dois anos e passa a incluir trabalhadores independentes.

Os jovens trabalhadores que derem entrada no mercado de trabalho após conclusão do ensino secundário ou superior vão passar a beneficiar de um IRS mais baixo durante os primeiros cinco anos de trabalho. A medida IRS Jovem consta da proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

Assim, "até 2023, a dedução à coleta por dependente até aos seis anos, aplicável a partir do segundo filho, aumentará de 600 para 900 euros", registando-se "em 2022 um aumento do valor da dedução de 600 para 750 euros e em 2023 um novo aumento de 750 para 900 euros", detalha o documento.

A medida consta da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), com o relatório que acompanha a proposta orçamental a especificar que será concretizada em 2022 e 2023.

Em 2023, a nova prestação social vai subir para chegar aos 1.200 euros no conjunto do ano.

Já a partir de 2022, a medida representa um complemento à prestação do abono de família vai garantir 840 euros por ano por criança ou jovem, "com idade inferior a 18 anos, pertencentes a agregados familiares que se encontram em situação de pobreza extrema".

A iniciativa integra a proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira à noite, pelo Ministro das Finanças, no Parlamento.

Aumento extraordinário das pensões a partir de agosto

Os pensionistas que recebem até cerca de 658 euros vão ter um aumento extraordinário de 10 euros a partir de agosto, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"Em 2022, o Governo procede a uma atualização extraordinária das pensões, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2022", pode ler-se no documento entregue esta noite na Assembleia da República.

O aumento extraordinário das pensões tem sido nos últimos anos um dos temas centrais nas negociações orçamentais do Governo com o PCP e o BE.



Salário mínimo de 750 euros em 2023

O salário mínimo nacional, de 665 euros, vai voltar a aumentar no próximo ano para chegar aos 750 euros em 2023, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Em 2022, o salário mínimo nacional deverá continuar a trajetória de valorização significativa dos últimos cinco anos, mantendo-se o compromisso de alcançar os 750 euros em 2023", lê-se no documento entregue na segunda-feira à noite pelo executivo na Assembleia da República.

Este ano, o salário mínimo nacional aumentou 30 euros, para 665 euros.

Incentivo fiscal para empresas e fim do PEC



O Governo cria o Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR), o qual apoia até 25% o investimento das empresas no primeiro semestre do próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, tinha anunciado "um novo incentivo fiscal à recuperação de forma a dar um apoio suplementar às empresas para poderem investir", salientando ser "um forte incentivo para que investiam no sentido da recuperação e da sua capitalização".

Além disso, é eliminado o Pagamento Especial por Conta, aumento do número de prestações no âmbito dos processos de execução fiscal e suspensão em 2022 do agravamento das tributações autónomas das empresas com prejuízo.



Saúde com mais 703 milhões de euros

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 prevê uma subida de 703 milhões de euros do montante global para o setor da Saúde, com uma dotação de despesa total consolidada de 13.578,1 milhões de euros.

Governo prevê iniciar construção de quatro hospitais até 2023

As despesas com pessoal no setor da Saúde vão aumentar em 2022 para 5.233,80 milhões de euros, mais 207,9 ME face à verba estimada para 2021, segundo a proposta de Orçamento do Estado.

O Governo prevê iniciar a construção dos novos hospitais Lisboa Oriental, Seixal, Sintra e Alentejo até 2023, assim como dar continuidade no próximo ano aos "trabalhos necessários à concretização" do investimento no Hospital de Setúbal.

"Até 2023, iniciar-se-á a construção de novos hospitais centrais ou de proximidade, designadamente Lisboa Oriental, Seixal, Sintra ou Alentejo que se encontra em diferentes fases de maturação", adianta o relatório da proposta de Orçamento de Estado para 2022 entregue na segunda-feira na Assembleia da República.

Segundo o documento, no próximo ano, o Ministério liderado por Marta Temido pretende dar "continuidade aos trabalhos necessários à concretização de diversos outros investimentos, atualmente em desenvolvimento", como é o caso do Hospital de São Bernardo do Centro Hospitalar de Setúbal, onde recentemente um grupo 87 médicos com funções de diretores e coordenadores de serviços pediu a demissão.