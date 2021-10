É elegível para o IRS Jovem? Saiba quanto vai ficar a ganhar

O Governo alargou o IRS Jovem de três para cinco anos. A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2022. Segundo o documento, quem tem entre 18 e 26 anos (28 anos, no caso de completar doutoramento) vai poder beneficiar de um IRS mais baixo durante os primeiros cinco anos de trabalho. A consultora EY elaborou algumas simulações para perceber, na prática, quanto pode ficar a ganhar por ano e no total dos cincos anos. No caso de um jovem com um rendimento mensal de 750 euros, nos total dos dois primeiros anos vai poupar quase mil euros, no total do terceiro e quarto ano cerca de 600 euros e no quinto ano pouco mais de 150 euros.



Já um jovem que aufira um rendimento mensal de mil euros, nos total dos dois primeiros anos vai poupar cerca de 1.100 euros, no total do terceiro e quarto ano mais de 700 euros e no quinto ano 185 euros.

Para quem tenha um rendimento mensal de 1.500 euros, nos total dos dois primeiros anos vai poupar quase 1.400 euros, no total do terceiro e quarto ano mais de 900 euros e no quinto ano cerca de 230 euros.