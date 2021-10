Despesa com salários da função pública aumenta 3,1% em 2022

A despesa com salários da Função Pública aumenta 3,1% no próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).



São mais 780 milhões de euros, segundo o documento entregue esta segunda-feira no Parlamento pelo ministro das Finanças, João Leão.

Por outro lado, o Governo conta gastar em 2022 em despesa com pessoal 3.500 milhões de euros, são mais 7,5% do que este ano.

Desde 2000 que esta despesa tem vindo sempre a aumentar.

Um dos fatores que contribui para o aumento da massa salarial é justamente o reforço dos trabalhadores, assim como das remunerações dos técnicos superiores, que até 2023 devem ver o salário base subir 50 euros.

A isto soma-se ainda a atualização das remunerações em 0,9%, o aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida, as valorizações das carreiras com progressões e promoções e a atualização de carreiras.