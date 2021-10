Combustíveis. Governo espera arrecadar mais 98 milhões em ISP

Apesar dos preços históricos dos combustíveis, o Governo não mexe no Impostos sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e espera arrecadar mais 98 milhões.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não traz alívios no ISP, onde o executivo até conta aumentar a receita em 3%, em 2022.

Mantém-se também o adicional ao ISP, uma bandeira antiga do CDS que quer há muito eliminar esta taxa.

“Em 2022, mantém-se em vigor o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, no montante de 0,007 euros por litro para a gasolina e no montante de 0,0035 euros por litro para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e marcado”, refere a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

Parte da receita deste adicional ao ISP, até 30 milhões de euros, será consignada ao Fundo Florestal Permanente.