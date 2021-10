CIP e CAP criticam OE2022 "aquém das expetativas"

Convicta de que tinha apresentado "um conjunto de propostas equilibradas, sensatas e realistas, que não perigavam com as contas públicas", a CIP lamenta que não tenham sido "levadas em conta" na proposta de OE apresentada pelo executivo.

"Estamos com a tempestade perfeita em termos do aumento brutal dos custos e gostaríamos que o Governo, ciente que está desta dificuldade acrescida em que a economia se encontra, pudesse dar condições para termos um crescimento económico mais robusto, mais sustentável e mais duradouro", sustentou.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) ficou "aquém das expectativas" da CIP - Confederação Empresarial de Portugal e da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

"Nesta primeira apreciação [do OE2022, verificámos que] não há uma redução dos custos de contexto e da melhoria dos fatores de produção em que operam todos os setores de atividade e, por isso, fica aquém das nossas expectativas", concluiu António Saraiva.

"Para estimular fiscalmente o investimento, as empresas veem-se obrigadas a um conjunto de questões, como se não houvesse crise e como se não se estivesse com esta tempestade perfeita em termos dos custos dos fatores de produção", explica o líder da CIP.

Por outro lado, sustenta, era preciso "estimular e atrair fiscalmente o investimento", sendo que o OE2022 prevê "algumas alterações no investimento privado, mas vem carregado de obrigatoriedades".

"Capitalizar e recapitalizar as nossas empresas exige alguns estímulos, nomeadamente nos lucros retidos e reinvestidos, que, mais uma vez, são muito, muito tímidos nesta matéria", exemplifica António Saraiva.

A proposta inclui também a criação do Fundo de Cap(...)

"Nem uma medida concreta para a Agricultura"

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) diz que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) é generalista e sem ambição.

O presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Silva, lamenta, em declarações à RTP, que não tenha uma única medida concreta de apoio à agricultora.

“O Orçamento fala em cinco palavras: potencia, assegura, valoriza, apoia e desenvolve, mas não tem um único euro, uma única medida concreta, não tem um único objetivo traçado, não diz para onde quer que este país caminhe em termos de desenvolvimento da sua agricultura.”

Eduardo Oliveira e Silva diz que o país e a agricultura precisam de um choque fiscal e alerta para as dificuldades que o sector atravessa por causa dos aumentos dos combustíveis.

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.