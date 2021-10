​​Carros a gasóleo continuam a pagar mais IUC

As viaturas a gasóleo vão continuar a pagar mais Imposto Único de Circulação (IUC), de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).



O adicional para os veículos a diesel vai ser atualizado no próximo ano à taxa de inflação de 0,9%, indica documento entregue esta segunda-feira à noite no Parlamento pelo ministro das Finanças, João Leão.

A taxa extra, no código do Imposto Único de Circulação, foi introduzida em 2014 e é calculada em função da cilindrada e da idade do automóvel.