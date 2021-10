1,5 milhões para o Pinhal de Leiria e outras matas

O Orçamento do Estado para 2022 prevê uma verba de 1,5 milhões de euros para a recuperação e rearborização da Mata Nacional de Leiria e de outras matas de gestão pública. O montante de 1,5 milhões será financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e pode ser superior a esse montante.

Ainda no âmbito da floresta, o Governo decidiu aumentar o apoio ao arranque de eucaliptos. Para isso, determina uma majoração, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional (PDR), “dos projetos de florestação em terras não agrícolas que incluam o arranque de eucaliptos de crescimento espontâneo nas áreas que foram percorridas por incêndios”.

Também no âmbito do PDR 2020, o governo assegura um financiamento máximo de três milhões de euros para apoiar pequenos investimentos em explorações agrícolas que tenham o estatuto de Agricultura Familiar.

A votação na generalidade do OE2022 está agendada para 27 de outubro e, em caso de aprovação, a votação final global vai ser em 25 de novembro.