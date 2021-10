“Orçamentos são muito importantes" para o pós-pandemia

No dia em que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 foi aprovada pelo Governo, o Presidente da República sublinha a importância deste documento para a recuperação económico-social.

"Entendo que estes orçamentos para 2022 e 2023 são muito importantes para um momento de saída da pandemia e para reconstrução social e económica do país", sustenta Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente sublinha que, nesta altura, o país não pode ficar gerido a duodécimos, tem de ser aprovado um orçamento. Nestas declarações admite que a discussão do OE é “sempre muito complicada – muito artigos e alíneas a analisar -, mas está convencido que há uma “consciência nacional de que é importante que haja orçamento em final de novembro, votado em votação final global”.

As declarações do Presidente da República, no final da inauguração da sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, em Lisboa, ocorreram a dois dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 no Parlamento.