IRS, pensões e empresas. O que sabemos do Orçamento do Estado para 2022

O ministro das Finanças, João Leão, disse que o Governo está a preparar, "com seriedade e responsabilidade", a revisão dos escalões do IRS, deixando a "garantia de que não haverá aumento da carga fiscal".

O Conselho de Ministros aprovou o documento este sábado, após uma longa reunião que começou na sexta-feira de manhã, mas as negociações com os partidos de esquerda ainda vão prosseguir para garantir a aprovação parlamentar de mais um Orçamento do executivo minoritário liderado por António Costa.

Mexidas nos escalões de IRS, aumento das pensões mais baixas e funcionários públicos e apoios para famílias com filhos são algumas das medidas já conhecidas da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que o Governo vai apresentar em detalhe na próxima segunda-feira.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, atribuiu a sua mudança de posição nas negociações sobre os aumentos salariais dos funcionários públicos à revisão do cenário macroeconómico.

O Governo terá decidido avançar com o aumento como contrapartida para Bloco de Esquerda e PCP aprovarem o Orçamento do Estado. A medida poderá ser incluída na fase de especialidade de discussão do OE2022.

A medida foi avançada esta semana pela imprensa e vai abranger perto de dois milhões de portugueses, com reformas inferiores a 658,2 euros. As restantes pensões não deverão ser aumentadas.

No regresso do habitual comentário de sexta-feira,(...)

Atualmente, os jovens que começam a trabalhar têm um desconto de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro.

Em matéria fiscal, o próximo Orçamento do Estado vai contar, pelo menos, duas medidas destinadas às famílias com filhos a cargo.

Incentivo para empresas



No OE 2022, o Governo vai incluir incentivos para que as empresas que invistam paguem menos IRC.

A medida foi revelada pelo vice-presidente da bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia, mas não são conhecidos mais detalhes.

Previsões para a economia

Depois da depressão provocada pela pandemia, a economia portuguesa deverá crescer 4,6% este ano e 5,5% em 2022. Os valores constam do cenário macroeconómico do Governo.

Os números da previsão para o PIB foram divulgados pelo líder parlamentar do PCP, João Oliveira, depois de reunir com o ministro das Finanças, João Leão, que apresentou as linhas gerais do OE 2022 aos partidos.

De acordo com dados do INE, Portugal sofreu uma recessão histórica de 8,4% do PIB no ano passado, a maior recessão desde 1995. Em 2019, tinha crescido 2,7%.

Quanto a outros valores previstos no cenário macroeconómico apresentado pelo Governo, a sua divulgação foi feita por José Luís Ferreira, líder parlamentar do PEV.

Segundo palavras dos ecologistas, a partir da informação recebida do Governo, o défice das contas públicas deverá ficar nos 3,2% no próximo ano, a dívida pública deverá atingir os 123% do Produto Interno Bruto (PIB) e o desemprego ficará nos 6,5%.

Olhando para o retrovisor, o défice disparou para 5,7% em 2020, ainda assim abaixo da previsão de 7,3% inicial do Governo.

A dívida pública no ano passado bateu um novo recorde, ao atingir os 133,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e 270,4 mil milhões de euros.

NOTA: Este artigo será atualizado quando forem sendo conhecidas novas medidas