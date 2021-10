Anunciado acordo de 136 países sobre taxa mínima de IRC para multinacionais

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) anunciou esta sexta-feira que 136 países acordaram a implementação de uma taxa mínima de 15% de IRC para empresas multinacionais a partir de 2023, culminando "anos de negociações".

"Uma grande reforma do sistema internacional de impostos foi hoje finalizada, com a OCDE a assegurar que as empresas multinacionais estarão sujeitas a uma taxa mínima de 15% a partir de 2023", indica a organização liderada por Mathias Cormann.



A OCDE refere que o acordo "histórico" compreende "136 países e jurisdições que representam mais de 90% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial", incluindo territórios como a Estónia, Hungria ou Irlanda, que anunciaram a sua adesão ao acordo nos últimos dias.

Portugal é um dos 136 países que celebrou o acordo histórico, juntamente com potências económicas como os Estados Unidos, a China, a Índia, a Alemanha ou o Reino Unido.

Ao abrigo deste entendimento, vão ser "realocados mais de 125 mil milhões de dólares de lucros" em países em todo o mundo, "garantindo que essas empresas paguem um parte justa dos impostos onde quer que operem e gerem lucros".



[em atualização]