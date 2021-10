"Não nos aumentem os impostos". Destilarias pedem estabilidade fiscal para evitar fuga para Espanha

A Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) apela à estabilidade fiscal no setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia.

Com o encerramento de bares e discotecas, entre março de 2020 e outubro de 2021, a quebra da faturação situou-se nos 400 milhões de euros, contrastando com mais de 800 milhões de ganhos no período anterior à crise sanitária.

Numa altura de negociações para o Orçamento do Estado de 2022, e com a recuperação do setor ainda a dar os primeiros passos, após um ano e meio de estagnação, o secretário-geral da ANEBE deixa um claro apelo ao Governo: "não nos aumentem os impostos".

Até ao encerramento dos estabelecimentos de diversão noturna, por causa da pandemia, o setor das destilarias “estava a aproveitar o boom do turismo e nós tememos que um aumento do imposto afete a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de ir para mercados externos e a nossa capacidade de induzir emprego”.

Por outro lado, João Vargas lembra que “a maior parte das nossas destilarias está no interior do país, o que acarreta uma maior importância deste imposto sobre as empresas. Aumentando o imposto, e sabendo nós que, em Espanha, vai haver uma permanência da estrutura fiscal, o nosso fosso é grande e os produtos em Espanha são mais baratos, por causa do efeito do imposto no preço final”.