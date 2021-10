​​Mexida nos escalões de IRS com impacto limitado

É uma das bandeiras do Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano: o desdobramento dos escalões. No entanto, segundo a consultora Deloitte, além de passar ao lado da maioria das famílias, está dependente das taxas que forem aplicadas.



Em causa está a alteração de dois escalões, o terceiro e o sexto, que vai abranger pouco mais de 30% (31,63%) das famílias que pagam impostos.

Estes dois escalões correspondem a cerca de 45% (45,61%) do IRS liquidado.

Quem de facto vai ficar a pagar menos imposto vai depender da taxa associada a cada escalão, o que ainda não é conhecido.

De qualquer forma, se se confirmar que o desdobramento abrange 200 milhões de euros, trata-se de uma medida “simbólica”, uma vez que representa 1,5% da receita fiscal em IRS.