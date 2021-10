Função Pública. Governo propõe 0,9% de aumento. "Não querem mudar coisa nenhuma", acusa Frente Comum

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública contesta a proposta de aumento salarial de 0,9% avançada esta quinta-feira pelo Governo.

Esta foi a segunda ronda negocial entre a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e as estruturas sindicais, depois de, na segunda-feira, as negociações terem arrancado sem que o Governo tenha apresentado uma proposta de aumentos salariais.

Em declarações à Renascença, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana vê nesta proposta do Executivo "uma vontade de não mudar coisa nenhuma".

"Não podemos andar aqui com aumentos de 0,3% no ano passado, de 0,9% este ano, porque isto limita a vida de quem trabalha e tem impactos concretos e diretos nos outros setores da economia portuguesa", acrescenta.