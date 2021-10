Semana começa com nova subida de preço nos combustíveis

Petervlg

04 out, 2021 Trofa 07:29

isto é uma vergonha, isto só acontece porque os políticos, quer seja da esquerda como da direito, são todos, não pagam do seu bolso, ainda recentemente com as eleições, correram o Pais de lês a lês, se fosse com o seu dinheiro, ao valor que esta o litro de combustível, pensariam 2 vezes