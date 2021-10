Temos ambientes muito estimulados. As dicas que mais impacto têm tido são desligar os avisos de e-mail, conseguirem desligar-se de vez em quando no dia, para entrar no modo de foco, às vezes esconder-se numa cabine, esconder-se numa sala de reuniões sozinho, para conseguir avançar e gerar progresso em coisas que precisam da nossa atenção e não dispersão.

Um dos livros, o "Ainda Não Tive Tempo" (Porto Editora) é todo escrito sobre a produtividade pessoal e práticas de organização. Do “best of” das ferramentas que segundo as pessoas são as mais rápidas, diretas e com mais impacto, destacam-se as que ajudam a encontrar o foco durante o dia.

(sorriso) Eu acho que em Portugal trabalhamos muitas horas, não necessariamente da forma mais eficiente, às vezes com e-mails excessivos, com demasiados “CCs”, com demasiadas pessoas em cópia, com reuniões por vezes não muito orientadas à solução e à resolução dos problemas.

No plano nacional, Gonçalo Gil Mata diz que a moda do “open space” é um desafio em países latinos como o nosso e defende que se trabalha muitas horas em Portugal, nem sempre da melhor forma.

A continuidade, muitas horas a trabalhar sempre em contínuo, pode ser produtivo, mas depende do que estamos a fazer. Esta tendência de reduzir horas de trabalho está para ficar e vai ser cada vez mais uma realidade. Quanto tempo é que nós em Portugal vamos demorar? Se calhar um bocadinho mais do que a média.

Outra grande vantagem é que um fim de semana grande permite à nossa cabeça desligar-se, alimentar mais o nosso foco com a família, ter mais lazer, mais desporto. Isso traduz-se em muita produtividade. Quando as pessoas regressam têm mais ideias e soluções criativas, maturaram assuntos, e isso é saudável.

Na Mind4Time, desde o início (2009), não trabalhamos na sexta-feira à tarde e temos um horário bastante reduzido, comparado com a média. Nós trabalhamos 33 horas e meia por semana e o que eu noto é que, o facto de não trabalharmos na sexta-feira à tarde, induz uma velocidade e uma concentração das pessoas, que sabem que não vão ter depois aquela margem para derrapagem e, por isso, eu tenho as pessoas menos distraídas durante o dia e mais concentradas.

O facto de termos ido todos para casa trouxe outra maneira de pensar nas coisas e vantagens, até de eficiência, principalmente em quem vive nas grandes cidades, com muito trânsito e para quem a rotina diária se simplificou. Mas isso, prolongado no tempo, veio descolar um pouco as pessoas, veio desalinhá-las. Hoje o desafio é retomar o alinhamento mais colaborativo, mais efeito de equipa.

Sim. As pessoas estão a regressar, estão mais sensíveis ao facto que estávamos a perder algumas coisas no trabalho remoto e noto que o regresso e o contacto, aquela conversa de corredor e de copa, estão a fazer bem às pessoas. Dão outro ânimo. Estamos a preparar um bom regresso.

Agora, com o restabelecimento da normalidade, como se pode melhorar este equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho?

É uma questão que vai evoluindo no tempo, em termos de metodologias. Começamos a estar mais atentos às práticas que vemos, nomeadamente, nos países do norte da Europa: respeitar bem os horários de trabalho, as pessoas começam a não querer levar o computador para casa, começam a não querer ter os e-mails no telemóvel, começam a querer ir de férias efetivamente, não ter que estar com um olho no e-mail. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia traz-nos os smartwatch, os avisos disponíveis em todo o lado, o acesso às plataformas de trabalho em qualquer lado no mundo.

É um desafio que depende de cada um, conseguir interiorizar que, é possível ou não, no seu contexto de trabalho, ser um profissional de elite, ser altamente produtivo, e ainda assim não extravasar o horário estipulado e conseguir dar à família o que é justo. Mas, às vezes, os ambientes corporativos premeiam de tal forma as pessoas e o seu desempenho que é quase injusto eu estar a comparar ir para casa "aturar os miúdos" ou ficar no trabalho e ganhar mais um prémio, ter mais uma promoção, fazer mais um brilharete num projeto internacional.

Às vezes é quase injusto compararmos o ir para casa a horas, onde nada puxa pelo meu talento, ou uma mente corporativa, bem alimentada em termos de recompensa e mérito e a noção que ali faço a diferença. É uma luta constante.

Isso levanta outra questão: a distinção no trabalho por género. Porque é que as mulheres continuam a ter tanta dificuldade em chegar a cargos de liderança?

Este confinamento revisitou o tema. Acho que os perfis são complementares, há características tendencialmente específicas, de um e de outro, mas a complementaridade é muito importante. Noto sempre que, quando as equipas estão desequilibradas, com mais homens ou mais mulheres, apresentam comportamentos pseudo sociais também desequilibrados.No confinamento, quem ficou em casa? Estatisticamente, foram muito mais as mulheres.

Para fechar o capítulo do confinamento, o que é importante que as empresas garantam aos funcionários, para que o regresso corra da melhor forma?

Enquanto que algumas empresas criaram as condições para que o trabalho remoto estivesse a funcionar bem, outras nem por isso. Por outro lado, muitas pessoas estavam bem em conseguir criar elas próprias as condições em casa, para não terem de ir para o escritório todos os dias. É preciso ver se há alguma preguiça associada a isso e alguma passividade em retomar o escritório.

Essencialmente, é tentar puxar as pessoas para um sentido de missão comunitário, de que quando nos juntamos e temos canais de comunicação, mais presenciais, coisas boas acontecem. Sou defensor de um sistema híbrido, nós aqui estamos com o terço do tempo em casa e dois terços no escritório, mas vejo com dificuldade conseguirmos o mesmo nível de coesão, alinhamento e de eficiência sem o presencial. Acho que há fatores emocionais importantes, as pessoas criam laços afetivos, nós passamos muitas horas no trabalho, vejo com dificuldade as pessoas conseguirem ser tão colaborativas.

Agora, depende do que as pessoas fazem. Conceção pede presença. Se calhar, trabalhos mais individuais, em que só se cose o puzzle no fim, admitem mais que cada um esteja no seu canto. Nunca subvalorizar a importância do efeito de comunidade, efeito de clã, efeito de pertença que a sociedade empresa, sociedade emprego traz. Nós temos aí uma segunda casa.