Nove em cada 10 empresários pedem alívio do IRS

Os empresários nacionais dão nota negativa ao sistema fiscal português, que recebe um 2, numa escala de 1 a 5, num estudo da consultora EY divulgado esta quinta-feira.



As áreas com a pior avaliação foram o acesso e celeridade do sistema de justiça fiscal (1,46) e o elevado peso da carga fiscal total (1,68). No extremo oposto surgem os incentivos fiscais à inovação e à investigação e desenvolvimento I&D (2,71) e a qualidade da interação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (2,51).

A pensar no Orçamento do Estado para 2022, o alívio do IRS é escolhido pela esmagadora maioria dos inquiridos, 92%, para apoiar a resiliência das famílias e das empresas.

Segue-se a redução da carga fiscal (67%), através da eliminação da acumulação de impostos, taxas e contribuições. São ainda consideradas prioritárias, alterações no IRC (60%) e no IVA (58%).