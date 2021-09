Governo aprova medida que permite ao Fisco flexibilizar pagamento de juros moratórios

"Chama-se a isto exoneração do passivo restante do ponto de vista técnico", indicou a ministra da Justiça. .

A ministra anunciou ainda uma medida que prevê "a redução do período do perdão da dívida" para as pessoas insolventes, singulares ou coletivas.

Com a nova legislação, decorrente da transposição da diretiva europeia, "este período de cinco anos é reduzido para 30 meses, permitindo assim mais facilmente às pessoas em situação de insolvência poderem refazer a sua vida".

Quanto ao que ficar por recuperar após esse período, passa a incobrável, disse a ministra.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a proposta de lei será apresentada à Assembleia da República.

O diploma aprovado pelo Governo "visa legislar em matéria de insolvência e recuperação, sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições, e sobre as medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívida, com o intuito de transpor a Diretiva (UE) 2019/1023, do Parlamento Europeu e do Conselho".

"Tendo em vista a remoção de entropias que ainda subsistam, torna-se indispensável imprimir maior agilidade aos processos de insolvência e de recuperação, tornando o sistema judicial mais eficaz e resiliente, em benefício das micro, pequenas e médias empresas e dos investidores nacionais e, consequentemente, dos trabalhadores, tal como inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência", pode ler-se no comunicado.