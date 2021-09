Gás e eletricidade aumentam a partir de sexta-feira

A fatura do gás natural vai subir a partir de 1 de outubro para mais de 243 mil consumidores que estão no mercado regulado.



O aumento será de 0,3% o que, pela simulação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), considerando a fatura média mensal, o impacto estimado será de mais quatro cêntimos para uma família sem filhos e de sete cêntimos para o consumo típico de uma família com dois filhos.

Os preços agora fixados estão em vigor até 30 de setembro de 2022.

O preço da eletricidade para o mercado regulado também vai ser atualizado a partir de 1 de outubro.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) determina uma subida de 1,05 euros por mês para a maioria dos consumidores em mercado regulado.

Para conter o impacto da escalada nos mercados internacionais, o ministro da Transição Energética anunciou que o Governo vai travar a subida do preço da eletricidade no mercado regulado no próximo ano.

"Não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado no ano de 2022 e haverá uma redução de, pelo menos, 30% na tarifa de acesso às redes para os clientes industriais", disse João Pedro Matos Fernandes, a 21 de setembro.