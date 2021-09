Onde está João Rendeiro? "Não sei nem quero saber", responde advogado

"Se João Rendeiro publica no seu blogue que está fora de Portugal, e que a sua vontade é não vir, e amanhã pode estar às 14h00 para se apresentar, segundo um despacho judicial, depende da esfera jurídica de João Rendeiro. O advogado não tem de saber", frisa Carlos do Paulo.

"Não sei onde está João Rendeiro nem quero saber", disse, acrescentando que "a função do advogado é esclarecer o cliente, dentro da lei".

Em entrevista esta quarta-feira à noite na TVI, Carlos do Paulo disse que fala todos os dias com o seu cliente, mas diz desconhecer qual o seu paradeiro, informação que, segundo diz, não lhe compete saber.

O advogado do ex-presidente do BPP nega, por outro lado, que o seu cliente esteja em fuga à justiça, uma vez que a não comparência perante o tribunal para aplicação de novas medidas de coação não representa um ilícito.

Carlos do Paulo alega que "João Rendeiro não fugiu a nada, saiu livremente do país e não cometeu um único crime. Ele não tem de se entregar na prisão. Não há nada na lei que puna alguém que não se entrega. O país tem de saber que o que se está a dizer não é verdade. João Rendeiro não praticou nenhum crime, no sentido em que não fugiu à justiça".

Esta quarta-feira, foram emitidos mandados de busca internacionais contra João Rendeiro. Sobre a possibilidade de uma extradição para Portugal, Carlos do Paulo esclarece que "a maior parte dos crimes que constam da lista de crimes das convenções internacionais entre estados, são o terrorismo, o tráfico de droga, os homicídios e os crimes graves. João Rendeiro tem crimes de natureza económica que a maior parte das convenções de extradição não abrange".