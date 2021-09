Rendas das casas em Portugal com "aumento exponencial que não corresponde à realidade dos salários"

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento aumentou 11,5% no segundo trimestre, acelerando face aos 5,3% do trimestre anterior, e o número de novos contratos também registou “um aumento acentuado”, de 49,3%, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local do INE, “no segundo trimestre de 2021 a renda mediana dos 20.568 novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 6,03 €/m2 [euros por metro quadrado], valor que “representa uma variação homóloga de +11,5% no país, superior à observada no trimestre anterior (+5,3%)”. Estes dados foram recebidos sem surpresa, mas com preocupação pelo presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Romão Lavadinho diz à Renascença que é preciso rever a lei do arrendamento, tendo em conta o rendimento das famílias.

“É um aumento exponencial que não corresponde à realidade dos salários das famílias. Temos constatado ao longo do tempo, e mesmo na pandemia que a especulação imobiliária ao nível do arrendamento tem sido uma evidência”, afirma. Este líder associativo diz que é preciso rever a lei do arrendamento, tendo em conta os rendimentos das famílias. “O Governo e a Assembleia da República aprovaram a Lei de Bases da Habitação que não está totalmente regulamentada e que podia resolver parte do problema”, alerta, acrescentando que assim as câmaras e o Estado poderiam colocar no mercado imóveis com preços acessíveis às famílias, e que se isto fosse feito, “os preços baixariam”. Na opinião de Romão Lavadinho, isso iria diminuir a especulação no mercado de arrendamentos em Portugal, mas também nas vendas. “Os proprietários seriam obrigados a baixar o valor das rendas e das vendas também. Hoje em Lisboa se for ver, raramente se encontram casas abaixo dos 300 mil euros, e isso é impossível para a maior parte das famílias com exceção daquelas que têm muito dinheiro e os pais compram a casa para os filhos”, resume. Número de novos arrendamentos cresce quase 50% De abril a junho, também o número de novos contratos de arrendamento no país registou “um aumento acentuado face ao segundo trimestre de 2020 (+49,3%), período particularmente afetado pela pandemia e pelas medidas de confinamento implementadas para a sua mitigação”.

Relativamente ao primeiro trimestre de 2021, a renda mediana do segundo trimestre aumentou 4,1% e o crescimento do número de novos arrendamentos foi de 3% (-9,3% no primeiro trimestre). A renda mediana aumentou em 20 das 25 sub-regiões NUTS III, salientando-se com os maiores crescimentos homólogos a sub-região do Oeste (+12,3%), Região de Aveiro (+11,9%), Região Autónoma da Madeira (+11,3%) e Área Metropolitana do Porto (+10,2%). As rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (8,82 €/m2), Algarve (6,96 €/m2), Área Metropolitana do Porto (6,40 €/m2) e Região Autónoma da Madeira (6,32 €/m2). Já o menor valor das rendas de novos contratos de arrendamento registou-se em Terras de Trás-os-Montes (2,79 €/m2) e no Alto Alentejo (2,80 €/m2). No segundo trimestre de 2021, todas as sub-regiões NUTS III registaram um aumento do número de novos contratos de arrendamento face ao período homólogo, tendo a Área Metropolitana de Lisboa concentrado cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento (7.171). Em conjunto, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram 53% do total de novos contratos do país e o Algarve 6,3%, enquanto o Baixo Alentejo apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (108). Municípios com mais de 100 mil habitantes O INE nota que, de abril a junho, tal como no trimestre anterior, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar, registaram rendas medianas superiores à nacional, mas “variações homólogas diferenciadas”. Com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados e diminuição nos valores de rendas destacaram-se os municípios de Lisboa (11,00 €/m2 e -3,2%), Oeiras (9,88 €/m2 e -0,8%) e Porto (8,77 €/m2 e -0,2%). Em sentido inverso, com aumento dos valores de rendas, refira-se Cascais (10,69 €/m2 e +6,9%) e Almada (8,59 €/m2 e +11,3%). A Amadora registou uma taxa nula.