João Rendeiro fugido em parte incerta para escapar à prisão

João Rendeiro, antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), terá fugido da Europa para não cumprir as penas de três, cinco e dez anos a que foi condenado no âmbito do caso BPP, segundo avançou esta terça-feira a TVI.

A estação acrescenta que o ex-banqueiro informou a justiça portuguesa de uma deslocação a Londres, mas, ao que tudo indica, terá abandonado solo britânico para um país terceiro, externo à União Europeia, que não terá acordo de extradição com Portugal.

Segundo a TVI, Rendeiro não tenciona regressar a Portugal.