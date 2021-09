"Presas por arames". Empresas pedem que apoios saiam do papel

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) instou o Governo a pôr em prática medidas de apoio que ficaram "no papel", porque as empresas "estão presas por arames" e corre-se o risco de "morrer na praia".

"Muitas das empresas [do setor do turismo], neste momento, estão presas por arames. E qual é o problema? O problema é que não podemos morrer quando estamos a chegar à praia. Quer dizer, estamos a ver a praia e este esforço de um ano e meio é fundamental que não seja infrutífero", considerou Francisco Calheiros, em entrevista à agência Lusa.

O presidente da CTP acredita que em março de 2022 o setor vai retomar a sua atividade normal, com a aproximação do Carnaval e da Páscoa, bem como com o fim do período de época baixa, que se inicia agora em outubro.

"Eu diria que em março nós vamos retomar a nossa atividade normal, são cinco ou seis meses", apontou, acrescentando que, no seu entender, o Estado deve "rapidamente" passar "do papel" à prática as medidas de apoio preconizadas ou mesmo criar outras medidas que ajudem as empresas a ultrapassar o período difícil.