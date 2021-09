Governo mantém apoio à retoma progressiva "pelo menos até ao final do ano"

“Pensamos que, pelo menos, até ao final do ano, mas se calhar um pouco mais, há de se manter e essas empresas continuarão a poder beneficiar desse apoio”, sublinhou o ministro da Economia.

“Mantemos o regime de apoio à retoma progressiva, que tem vindo a beneficiar um conjunto de atividades vasto, designadamente no setor da hotelaria ou da restauração, onde o Estado comparticipa uma parte do salário dos trabalhadores enquanto isto se mantiver”, declarou Pedro Siza Vieira.

O governante, em declarações em Matosinhos, admitiu mesmo a possibilidade de o regime vigorar ainda no início de 2022.

O regime de apoio à retoma progressiva poderá manter-se, pelo menos, até ao final do ano, avança à Renascença o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

A Confederação das Micro, Pequenas, e Médias Empresas alertou, na quinta-feira, que a falta de apoios provoca "incertezas" na retoma à atividade. À Renascença, o presidente da Confederação avisa que a situação é "preocupante".

"Há empresas e setores do tecido empresarial que há quase dois anos não têm tido atividade. É necessário que o Governo tenha isso em conta e que no próximo Orçamento de Estado sejam contemplados apoios reais. As empresas não terão condições de sobrevivência, por estarem descapitalizadas", afirmou Jorge Pisco.

O Governo anunciou ontem um alívio das restrições, que entra em vigor a partir de 1 de outubro. António Costa confirmou que a última fase de desconfinamento vai avançar como estava planeado, a 1 de outubro, e anunciou alterações ao uso de máscara e do certificado de vacinação, bem como a reabertura de discotecas e bares e fim do limite de lotação em vários espaços.



Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 757 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está cada vez mais perto do lado verde da matriz de risco, apesar de um ligeiro aumento do índice de transmissibilidade Rt.

A "task force" da vacinação contra a Covid-19 apela a todas as pessoas que recuperaram de infeção por SARS-CoV-2, diagnosticada há pelo menos três meses e que não tenham sido ainda vacinadas, para que compareçam num centro de vacinação, recorrendo à modalidade “casa aberta, com a maior brevidade possível".



