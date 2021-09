Moratórias. Deco pede regime transitório, porque muitas famílias não vão conseguir pagar

A associação de defesa do consumidor Deco pede ao Governo que implemente um regime transitório a poucos dias de terminarem as moratórias.

“Deveria haver aqui um regime transitório para precisamente o final das moratórias, porque temos muitas famílias que não vão ter condições de, a partir de outubro, retomarem o pagamento”, afirma Natália Nunes à Renascença.

“Muitas que não conseguem, com as instituições de crédito, encontrar soluções que apresentem viabilidade e, portanto, serão com toda a certeza famílias que em outubro vão ser confrontadas com situação de incumprimento”, reforça.

Natália Nunes defende ainda que os bancos sejam obrigados a apresentar várias opções às famílias na altura de retomarem os pagamentos.

O pedido da Deco surge depois de o presidente da Caixa Geral de Depósitos ter avisado, na Renascença, que é urgente delinear um plano de apoio ao final deste apoio concedido pelo Estado no âmbito da pandemia de Covid-19.

Em entrevista à Renascença, Paulo Macedo lembra que as grandes linhas já são conhecidas, mas sublinha que falta saber como tudo vai ser operacionalizado.