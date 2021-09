Mercado das bicicletas dispara na União Europeia

As vendas de bicicletas e de bicicletas elétricas aumentaram 40% nos 27 Estados-membros da UE e no Reino Unido, no ano passado. Foi o melhor ano em várias décadas com 22 milhões de bicicletas vendidas, segundo os dados mais recentes da Confederação Europeia do setor.

A pandemia e as suas restrições levaram muitos europeus a optar pela bicicleta como meio de transporte e de lazer, fazendo disparar a procura. Mas esta já era uma tendência anterior à crise sanitária, explica Manuel Marsilio, representante em Bruxelas da indústria europeia.

"A pandemia deu um impulso massivo à venda de bicicletas e de bicicletas elétricas na Europa. Mas a tendência crescente em termos de vendas e de produção já tinha começado antes da pandemia e deve-se a outros elementos contextuais. Como a vontade maior das pessoas em contribuir para o processo de descarbonização na mobilidade, o papel das bicicletas - sobretudo as elétricas - que são realmente uma solução tão eficaz quanto possível nas deslocações nas cidades, uma mudança de abordagem das cidades em relação às infraestruturas para bicicletas, e por último - mas não menos importante - ao cicloturismo que era uma indústria crescente antes da Covid e que agora se consolidou".

Setor deverá crescer nos próximos anos

A par de mudanças no comportamento dos consumidores, devido em parte à emergência das alterações climáticas, outros fatores explicam este sucesso como os investimentos em infraestruturas e a inovação da oferta que deram novo alento à indústria europeia. No ano passado, 80% das bicicletas foram produzidas na Europa, gerando um aumento de emprego de 30%. Portugal acompanhou a tendência na UE, tendo aumentado a produção e a venda de bicicletas e de bicicletas elétricas.

"Portugal é o segundo, depois da Itália, na produção de bicicletas com mais de um milhão e meio de bicicletas feitas em Portugal em 2020. E é décimo primeiro, a nível europeu, em relação à venda de bicicletas e de bicicletas elétricas com um pouco mais de 500 mil unidades vendidas no último ano", afirma Manuel Marsilio.

As perspetivas para a Europa são de crescimento do setor. Mas a indústria também sublinha os desafios para os próximos anos que os 27 devem enfrentar: criar mais infraestruturas e locais seguros para estacionar bicicletas, apostar nas bicicletas de carga para entregas comerciais e reduzir a limite de velocidade nas cidades de 50 para 30km/hora.