Agências querem apoios pelo Dia Mundial do Turismo

“É altura de o Governo apresentar os apoios necessários até ao final do ano. Para que não morramos na praia”, diz o presidente da APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Pedro Costa Ferreira considera que o Dia Mundial do Turismo, que se assinala no dia 27, é uma boa altura para o Governo apresentar esses apoios. E questiona mesmo: O Governo vai agir?

A associação que representa a maior parte das agências de viagem nacionais frisa que as necessidades de tesouraria das empresas continuam a agravar-se. “O regresso aos negócios faz-se com receitas a acrescer lentamente, mas os custos a 100% já são uma realidade, desequilibrando a tesouraria, pondo postos de trabalho em risco de desemprego e a oferta turística em risco de desagregação”.

A APAVT defende a manutenção do apoio à retoma progressiva até ao fim do ano, mas também que o governo pague a tranche do Apoiar.rendas do 1º semestre, ainda em dívida, e alargue o apoio ao 2º semestre. Pretende ainda a resolução do problema das moratórias e a clarificação dos processos de apoio à recapitalização e a capacidade das pequenos e médias empresas lhes poderem aceder.

Para Pedro Costa Ferreira, é altura de passar à ação e diz esperar que o governo aproveite a ocasião para “colocar no mercado os apoios necessários, alguns deles, tantas vezes anunciados. Não vejo outra razão para festejar o Dia Mundial do Turismo”, conclui.