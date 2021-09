Mais de sete mil milhões a fundo perdido para famílias e empresas, diz ministro

O Governo já apoiou famílias e empresas com mais de sete mil milhões a fundo perdido, durante a pandemia.

Os números foram avançados esta tarde pelo ministro das Finanças, João Leão, que diz ainda que até este mês, as famílias já receberam mais de dois mil milhões, e as empresas mais de cinco mil milhões.

“Desde o início da pandemia, os apoios extraordinários às empresas e às famílias a fundo perdido já atingiram, neste mês, 7,3 mil milhões de euros. Cerca de cinco mil milhões em apoios a fundo perdido às empresas”, disse o ministro.

O governante mostra-se confiante na recuperação económica, um sinal disso são os números do emprego. “Esses apoios e a confiança que os empresários mantiveram nas suas empresas e na economia permitiram que o emprego atingisse, no último trimestre, o nível mais alto dos últimos 12 anos e que o emprego atingisse quase cinco milhões de trabalhadores. Ninguém imaginaria isso há um ano, depois de um impacto tão forte da pandemia na atividade económica. A taxa de desemprego está neste momento nos 6,6%, mais baixo que no período da pré-pandemia, mais baixo do que na União Europeia e valores próximos dos mínimos históricos do século”.

Não estamos sozinhos nesta análise, sublinha o Ministro das Finanças, que recordou que esta terça-feira a agência Moody’s melhorou o rating de 5 bancos nacionais, depois de ter feito o mesmo com a república.

“A recente revisão em alta do rating da república, pela agência financeira Moody's, é o mais recente sinal de que não estamos isolados na confiança que depositamos na recuperação económica.”

“A Moody's salientou a forte expetativa de recuperação económica neste e no próximo ano, como um dos principais argumentos para a melhoria do ranking. Foi aliás esta subida do rating da República que levou também a Moody's a anunciar ainda hoje a melhoria do rating de cinco dos principais bancos portugueses. Esta melhoria do rating é um sinal muito importante para q atividade financeira e para a capacidade que quer o estado quer os bancos têm para contribuir para o apoio à recuperação económica em curso”.

Os números foram referidos por João Leão na cerimónia de assinatura Programa IVAucher pelas entidades emitentes de cartões bancários, que se realizou esta terça-feira, em Lisboa.