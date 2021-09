Governo congela preço da eletricidade no mercado regulado em 2022

O governante sublinhou ainda que se o mercado não regulado, no próximo ano, tiver tarifas mais altas do que o regulado, “a transação está à distância de um telefonema e é imediata”.

"Não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado no ano de 2022 e haverá uma redução de, pelo menos, 30% na tarifa de acesso às redes para os clientes industriais", disse João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa.

O ministro da Transição Energética anunciou esta terça-feira que o Governo vai travar a subida do preço da eletricidade no mercado regulado no próximo ano.

Cem milhões de euros vão ser poupados com a eliminação do sobrecusto com o contrato de aquisição de energia na central termo-elétrica a carvão do Pego e outros 100 milhões com a revogação do mecanismo de interruptibilidade.

O ministro também anunciou que as receitas extraordinárias do Fundo Ambiental, na ordem dos 270 milhões, vão ser destinadas a travar o aumento do preço para as famílias do mercado regulado, bem como a consignação da receita da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), no valor de 110 milhões de euros.

"Estas quatro parcelas somam 430 milhões de euros", sublinha Matos Fernandes, a que se juntam 250 milhões provenientes de fontes de energia renovável.