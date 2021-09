Governo congela preço da eletricidade no mercado regulado em 2022

O ministro da Transição Energética anunciou esta terça-feira que o Governo vai travar a subida do preço da eletricidade no mercado regulado no próximo ano.

"Não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado no ano de 2022 e haverá uma redução de, pelo menos, 30% na tarifa de acesso às redes para os clientes industriais", disse João Pedro Matos Fernandes em conferência de imprensa.



Para conter a escalada dos preços da eletricidade o Governo vai recorrer a um "conjunto de almofadas", explicou o ministro.

Cem milhões de euros vão ser poupados com a eliminação do sobrecusto com o contrato de aquisição de energia na central termo-elétrica a carvão do Pego e outros 100 milhões com a revogação do mecanismo de interruptibilidade.





