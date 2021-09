Uma pirâmide na cloud

No segundo episódio do podcast “No paraíso das criptomoedas”, mergulhamos na internet, em negócios que usam a máscara das criptomoedas para disfarçar velhos esquemas.

A novidade e complexidade do mercado das criptomoedas torna-o terreno fértil para promessas de enriquecimento fácil.

As criptomoedas não têm pátria. Mas para a comunid(...)

Falamos com Vítor Silva, antigo proprietário do Bitcoin.Come, em Vila Nova de Gaia, olhamos para o polémico curso do Youtuber Diogo Figueiras, mais conhecido como Windoh, e como a justiça está a olhar para ele.



Conhecemos também a Powermine e a Mize Network, empresas que, de repente, mudaram de nome e negócio, mas pelo caminho terão feito muitos perder dinheiro.