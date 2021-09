Greve na Transtejo e Soflusa mantém-se entre 3.ª e 5.ª feira

Trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, estiveram em 20 de maio em greve de três e duas horas por turno, voltando a paralisar parcialmente em junho e julho.

Desta forma, a travessia fluvial entre as duas margens, vai sofrer constrangimentos ao início da manhã e no final do dia entre terça e quinta-feira, avançando a empresa na sua página da Internet não ser possível garantir o serviço regular.

Segundo a informação disponibilizada pela empresa, e por se tratar de uma greve parcial por turnos, estão previstas as ligações do Barreiro para o Terreiro do Paço entre as 11h25 (primeiro barco) e as 17h35 (último barco) e, no período noturno, a partir das 22h00.

No sentido contrário, prevê-se a ligação entre o Terreiro do Paço e o Barreiro entre as 11h55 e as 18h00 e depois a partir das 22h30.

Entre Cacilhas e o Cais do Sodré a transportadora prevê ligações no período entre as 9h20 e as 16h45 e depois a partir das 20h14, enquanto no sentido inverso estão previstos barcos entre as 9h32 e as 16h45 e a partir das 2010.

Já entre o Montijo e o Cais do Sodré estão previstas as carreiras entre 9h30 e as 16h30 e, mais tarde, no período das 20h30 às 22h30, enquanto no sentido contrário, Cais do Sodré - Montijo, estão previstas carreiras entre as 10h00 e as 16h30 e à noite entre as 20h10 e as 23h15.

Nas ligações entre o Seixal e o Cais do Sodré, os horários disponíveis são igualmente em dois períodos: entre as 9h15 e as 16h45 e depois entre as 20h30 e as 22h30, e no sentido inverso entre as 9h40 e 16h45 e entre as 20h:15 e as 23h15.

Para as ligações Trafaria-Porto Brandão--Belém estão previstos os barcos entre as 9h40 e as 16h00 e entre as 20h30 e 21h30, e no sentido inverso entre as 10h00 e 16h30 e entre as 21h00 e as 22h00.

Segundo a TTSL, o tribunal arbitral do Conselho Económico e Social (CES) decretou serviços mínimos apenas para as ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas, nos seguintes horários: do Barreiro para o Terreiro do Paço às 5h05, do Terreiro do Paço para o Barreiro às 5h30, de Cacilhas para o Cais do Sodré às 5h20 e do Cais do Sodré para Cacilhas às 5h35.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.