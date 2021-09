Produção de automóveis aumentou, mas continua longe dos valores pré-pandemia

Portugal está a produzir mais automóveis. Nos primeiros oito meses do ano, a produção aumentou 17,5%, uma percentagem que compara com igual período do ano passado. Ainda assim, não chega aos 20,2% registados entre janeiro e agosto de 2019, antes da pandemia.

São dados da ACAP - Associação do Comércio Automóvel de Portugal, que apontam para a recuperação da economia, mas ainda não é suficiente para atingir os níveis pré pandemia.

Olhando apenas para agosto, no mês passado produziram-se em Portugal 3.209 veículos, o que representa uma queda de 78,6% face a agosto de 2020 e de 76,6% face ao mesmo mês de 2019.