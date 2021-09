Moody's sobe rating de Portugal. "Um sinal positivo para a credibilidade"

A Moody's subiu o rating da dívida portuguesa para para BAA2, o penúltimo grau do nível de investimento.

Segundo um comunicado do ministério das Finanças, desde 2011 que a agência não atribuía um rating tão elevado a Portugal.

A Moody’s justifica a decisão com a “confiança na melhoria do crescimento económico de Portugal a longo prazo alicerçado na utilização dos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência, e à credibilidade da estratégia de redução da dívida pública assente na eficácia da política orçamental”.

O gabinete do ministro das Finanças, João Leão, assinala, ainda, que esta é “a primeira subida de rating da República Portuguesa desde o início da pandemia, um sinal muito positivo para a credibilidade para o país e para a segurança e estabilidade financeira das famílias e das empresas”.

Desde sempre, a Moody’s tem sido a agência que atribui o rating mais baixo ao país, mas, também, a que tem melhor perspetiva para a economia nacional.