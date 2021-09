Gasolineiras contestam limitação de margens. “Em cada 10 euros, 6 euros vão para o Estado”

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) lamenta a aprovação, no Parlamento, do diploma do Governo para limitar as margens das gasolineiras na venda de gasolina, gasóleo e também do gás de garrafa.



As gasolineiras manifestam-se, em comunicado, de “forma veemente contra esta medida, que mais não faz do que desviar a atenção do consumidor final da verdadeira razão do preço dos combustíveis ser tão elevado”.

A ANAREC fez as constas e fala numa “carga fiscal pesadíssima”, uma vez que “em cada 10 euros abastecidos, seis euros vão direitos para os cofres do Estado”, a adicionar ao “aumento do sobrecusto da incorporação de biocombustível”.

O Estado é quem “mais tem beneficiado com o aumento dos preços dos combustíveis”, mas aponta o dedo aos revendedores, critica a associação.



“A ANAREC lamenta profundamente os sucessivos ataques de que os revendedores de combustíveis vêm sendo alvo, não esquecendo a promessa não cumprida deste Governo de baixar os impostos assim que o preço do petróleo atingisse valores mais elevados”, sublinha o comunicado.



As gasolineiras contestam o que dizem ser a “ingerência por parte do Governo” como não aconteceu em mais “nenhum outro setor”.

A ANAREC acrescenta que, depois da fixação de preços máximos do GPL engarrafado, durante o estado de emergência, o Governo pretende fixar as margens máximas na gasolina e gasóleo simples.