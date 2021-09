Consumidores pouparam 163 milhões com leilões de energia

Os consumidores portugueses pouparam 163 milhões com leilões de energia desde 2012. As contas são do regulador, que aponta para uma redução média de mais de 18 milhões de euros por ano, durante oito anos.

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os leilões da energia proveniente da Produção em Regime Especial (PRE), permitiram reduzir o “sobrecusto desta energia, pago por todos os consumidores nas tarifas, em mais de 163 milhões de euros entre 2012 e 2020".

Durante este período, foram realizados 36 leilões de colocação a prazo de energia, que corresponde a um volume total adjudicado de cerca de 49 terawatts por hora (TWh), são mais de 95% do consumo anual em Portugal continental.

Em média, estes leilões permitiram reduzir o preço e garantir uma margem positiva para o CUR [comercializador de último recurso, a SU Eletricidade, antes designada EDP Serviço Universal] e para todo o sistema elétrico de 3,33 euros por MWh. Contas feitas, em oito anos, a poupança acumulada é de 163,13 milhões de euros.