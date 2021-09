Subida da eletricidade? Mendonça Mendes destaca caráter permanente da redução do IVA

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais destacou esta quarta-feira o “caráter permanente” da descida do IVA na fatura da eletricidade decidida pelo Governo português, quando questionado sobre as medidas fiscais adotadas em Espanha.

“Em Portugal já tomámos medidas e medidas de caráter permanente há algum tempo”, referiu à Lusa, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, apontando a descida para a taxa reduzida do IVA (6% no continente) da componente fixa da fatura e a redução para a taxa intermédia do IVA (13%) sobre os consumos mensais até 100 kilowatts/hora.

As estimativas do Governo indicam que a descida do IVA de 23% para 13% sobre consumos mensais até KWh traduzir-se-á numa poupança de 150 milhões de euros para as famílias ao longo deste ano.

Questionado sobre a possibilidade de Portugal poder avançar com medidas fiscais semelhantes àquelas aprovadas em Espanha para atenuar o aumento dos preços da eletricidade, o secretário de Estado precisou que em Portugal foram tomadas “medidas do ponto de vista fiscal muito significativas para aliviar a fatura dos consumidores” e “muito antes do contexto atual” destacando o seu “caráter permanente”.