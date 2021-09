Produção na construção abranda e cresce 4,1% em julho

O Índice de Produção na Construção aumentou 4,1% em julho, em termos homólogos, desacelerando 3,6 pontos percentuais face a junho, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). .

Em comunicado, o INE nota que, "embora o setor da construção não tenha sido fortemente afetado pela pandemia, ainda assim esta evolução reflete um efeito de base, tendo o índice diminuído 4,3% no mês homólogo" (julho de 2020).

Por segmentos, a "construção de edifícios" cresceu 0,9% (contra 4,4% em junho) e a "engenharia civil" desacelerou 3,6 pontos percentuais, para uma taxa de variação de 9,0%.

No que se refere aos índices de emprego e de remunerações no setor, subiram 2,1% e 5,6%, respetivamente, em julho face ao mesmo mês de 2020, contra variações homólogas de 2,5% e 9,0% no mês anterior.

Face a junho, os índices de emprego e de remunerações aumentaram 0,5% e 3,5%, respetivamente (0,9% e 6,7% em julho 2020).