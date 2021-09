Empresários não acreditam num alívio fiscal em 2022

Sete em cada dez inquiridos do barómetro da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) não acreditam que o próximo Orçamento do Estado para 2022 traga algum alívio fiscal, nem para empresas nem para famílias.



Apenas 18% dos empresários ainda mostram alguma esperança numa redução fiscal para as famílias.

Sobre o corte fiscal mais benéfico, 41% escolhem o IRC, seguido do consumo, com 38% a optarem pela descida do IVA. Mais de 10% preferem o IRS.

Outra grande preocupação é a fatura energética. Nove em cada dez defendem alterações nesta área no próximo Orçamento do Estado.

A maioria, quase 60%, diz que todas as empresas devem ser apoiadas. Menos de 3% respondem que a ajuda deve ser dirigida aos negócios instalados no interior e apenas 7% limitam um eventual apoio às empresas de menor dimensão. Já quase um terço defende energia mais barata para as famílias.