BCE reduz compra de ativos do programa de emergência pandémica

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que vai reduzir o ritmo das compras de ativos do programa de emergência pandémica (PEPP, na sigla inglesa).

A instituição liderada por Christine Lagarde vai moderar as aquisições no âmbito do PEPP no último trimestre do ano, por considerar que as condições de financiamento melhoraram.

"Com base numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspetivas de inflação", o Conselho do BCE considera que as condições de financiamento favoráveis podem ser mantidas com um "ritmo ligeiramente inferior de aquisições" do PEPP relativamente aos dois trimestres anteriores, anuncia o BCE, em comunicado.

O Conselho do BCE também confirmou a manutenção das taxas de juro, as indicações sobre possíveis desenvolvimentos futuros, outras aquisições de dívida, as políticas de reinvestimento e as operações de refinanciamento de longo prazo.

O programa de emergência pandémica foi iniciado em março de 2020, com o objetivo de "contrariar os graves riscos para o mecanismo de transmissão da política monetária e as perspetivas para a área do Euro colocados pelo surto de Covid-19", segundo o Banco Central Europeu.