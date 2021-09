AHRESP avisa. “Retirada prematura de apoios pode comprometer empresas”

“É muito importante que o Governo continue a apoiar financeiramente os nossos setores até que a atividade turística esteja normalizada , incluindo ao nível do turismo internacional, ao qual a atividade das nossas empresas está diretamente ligada”, sustenta a associação no seu boletim diário, divulgado nesta quinta-feira.

A medida ‘Retomar’ visa apoiar as empresas na negociação com os bancos para a reestruturação dos seus créditos, através da concessão de garantia pública de até 25% da dívida em moratória, assegurando que as empresas possam beneficiar de alguma carência de capital adicional e de uma extensão de maturidade.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.583.765 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,81 milhões de infetados identificados, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.826 pessoas e foram contabilizados 1.050.719 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.