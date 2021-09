Energias renováveis. Nova empresa de João Manso Neto vai juntar-se ao PSI20

A Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, irá integrar no principal índice bolsista português, o PSI20, cerca de dois meses após ter entrado no mercado, anunciou a Euronext Lisboa.

De acordo com a revisão trimestral dos resultados do PSI20 publicada esta quarta-feira, a empresa liderada por Isabel Ucha, que gere a bolsa de Lisboa, anunciou a "inclusão" da Greenvolt no PSI20, que passará a contar com 19 títulos cotados, face aos atuais 18.

A Greenvolt, presidida pelo anterior líder da EDP Renováveis João Manso Neto, entrou em bolsa no dia 15 de julho, e segundo a Euronext deverá integrar o PSI20 no dia 20 de setembro.

A entrada da empresa no principal índice bolsista português culmina meio ano de anúncios da subsidiária da Altri, desde a inclusão de João Manso Neto nos seus quadros até à entrada em bolsa.

No dia 18 de março a Altri, empresa controlada por Paulo Fernandes (que também lidera o grupo de comunicação social Cofina), anunciou que estava a estudar a admissão em bolsa da Greenvolt.

A este anúncio juntou-se a revelação de que a empresa de energias renováveis tinha contratado João Manso Neto, ex-administrador executivo da EDP e ex-presidente executivo da EDP Renováveis, para ser presidente executivo da Greenvolt.

Manso Neto acabou por abdicar de um acordo com a EDP que previa o pagamento de 560 mil euros por ano até 2023, num total de cerca de 1,7 milhões de euros, para impedir que fosse trabalhar para a concorrência.

No anúncio de 18 de março, a Greenvolt disse ter "um ambicioso projeto de expansão nacional e internacional", pretendendo "consolidar a sua posição de liderança no mercado nacional e afirmar-se como um 'player' de referência a nível internacional, no mercado das energias renováveis".

Além do segmento principal da biomassa e do florestal, que "continuará a ser o 'core business' [negócio principal] da sociedade", a Greenvolt pretende também implementar "modelos inovadores" na energia solar e eólica.

A Greenvolt "tem atualmente em funcionamento cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 97 MW de potência instalada", refere a Altri, salientando que a criação da empresa permite ao grupo "consolidar a sua estratégia de integração entre a fileira florestal produtora de biomassa e a produção de energia a partir deste recurso renovável".

Entretanto, a Greenvolt já comprou percentagens de empresas europeias e uma central no Reino Unido.