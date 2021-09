IRS. João Duque pede atenção para a classe média e alerta para impostos indiretos

Em declarações à Renascença , o professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) começa por assinalar que “é a primeira vez que estamos a ouvir o primeiro-ministro a preocupar-se com escalões e com rendimentos para a classe média, porque, até agora, nós tínhamos tipicamente uma conversa dedicada ao salário mínimo, aos menores rendimentos e aos mais desfavorecidos”.

O que pouparem no IRS vão pagar noutro tipo de impostos

O professor Catedrático do ISEG deixa, por isso, um aviso. Tendo em conta os níveis de endividamento público - agravados durante a Pandemia - o Governo não pode perder mais dinheiro e aquilo que os portugueses pouparem no IRS, vão pagar noutro tipo de impostos.

“Atenção. Aumentar os rendimentos não significa ter mais dinheiro no fim do ano, porque, nomeadamente, se as famílias, depois, são confrontadas com mais impostos, mais taxas, mais impostos indiretos e outros tipos de fontes de financiamento que o Estado tem que ir buscar, porque aumenta a sua despesa pública, então isto dá uma ilusão de rendimento disponível que depois não se verifica na prática no final do ano em acréscimo de poder aquisitivo, de poupança”, alerta.

O economista diz que “não suportam em IRS, vão suportá-lo em imposto sobre os automóveis, imposto de valor acrescentado, taxas sobre serviços, etc, etc”.

Escalão com realidades fiscais muito diferentes

João Duque alerta que o 6º escalão, em particular, inclui contribuintes com realidades fiscais muito diferentes e lembra que não é nesse escalão que está a maioria dos portugueses.

“Este escalão, o que tem como característica é que é um escalão de maior amplitude que abrange amplitude numérica dos salários. Estamos a falar de rendimentos entre os 2. 860 euros, à volta disso, mensais, brutos, ao dobro, são 5.600 euros”, nota João Duque, destacando que “pessoas entre os 2. 800 e 5.600 são tributados marginalmente à mesma taxa”.

“Infelizmente, como nós sabemos, como o salário médio é muito inferior a isto, é menos de metade, também não estamos a falar da maioria dos portugueses, porque a maioria dos portugueses não ganha entre os 37 mil e os 80 mil euros”, conclui.