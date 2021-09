Iniciativa Liberal acusa Costa de fazer eleitoralismo com o IRS

O anúncio sobre revisão de escalões de IRS é eleitoralismo do primeiro-ministro, António Costa, acusa o líder da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, em entrevista à Renascença.

João Cotrim Figueiredo lembra que no programa do PS estava a revisão do quinto e do sexto escalões do IRS. A mudança para a revisão do terceiro escalão tem, para os liberais, uma intenção puramente eleitoralista.

“Qual é a diferença entre o terceiro e o quinto escalão? O quinto escalão é onde é gerada mais receita fiscal, mas o terceiro é aquele onde estão mais contribuintes. A duas semanas das eleições autárquicas, o primeiro-ministro resolve ir à televisão dizer ao escalão que tem mais contribuintes, leia-se mais eleitores, que vão ter uma benesse”, afirma o líder da Iniciativa Liberal.

“Aviso aqui esses eleitores que só vão dar por isso, se derem, quando vier o reembolso do imposto de 2022, que há de ser algures não muito antes das eleições legislativas de 2023. Mais uma vez, eleitoralismo à frente de uma visão verdadeira para o país”, acusa o deputado.