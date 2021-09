Bancários ameaçam fazer greve se BCP e Santander mantiverem despedimentos

Os sindicatos do setor bancário anunciaram esta terça-feira, em comunicado, que marcarão uma greve conjunta ainda em setembro se BCP e Santander Totta mantiveram a intenção de fazer despedimentos.

Os sindicatos representativos dos bancários estiveram reunidos e, segundo comunicado divulgado, decidiram pedir com "caráter de urgência" reunião com as administrações do BCP e do Santander Totta para "exigir o fim imediato de qualquer intenção de despedimento coletivo ou de figuras análogas".

Se os bancos não recuarem nos despedimentos, afirmam os sindicatos que "irão declarar uma greve conjunta, a realizar ainda no corrente mês de setembro".

O pedido de reunião é feito pelos sindicatos Mais Sindicato, SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro, Sindicato dos Bancários do Centro (os três afetos à UGT), SINTAF (ligado à CGTP), Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e Sindicato Independente da Banca (os dois independentes) e apoiado pelo Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo Caixa Geral de Depósitos.