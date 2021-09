“Sexta à tarde não se trabalha e somos mais felizes assim”

Sem horários rígidos, mas com uma certeza: à sexta-feira à tarde não fica ninguém no escritório. A engenheira civil Daniela Oliveira, de 29 anos, trabalha no gabinete de arquitetura, engenharia e fiscalização ‘Metro ao Quadrado’. Marcar trabalhos para esse dia da semana, só se for de manhã.

“Quando vim à entrevista foram-me explicados os horários e que existia esta facilidade. Tenho aproveitado. É a primeira vez que estou numa empresa com esta política e, na verdade, fazer uma viagem às 20h00 não é a mesma coisa que sair às 14h00. A liberdade vem com responsabilidade”, refere a jovem, natural da Serra da Estrela.