O preço da eletricidade está a subir. Porquê?

E tem havido muitas restrições no seu abastecimento, nomeadamente, a dificuldade em recuperar depois de vários meses em que a economia europeia esteve quase fechada por causa da pandemia.

Não é muito diferente. Por exemplo, a Grécia e a Itália têm tido, nos últimos dias, preços ainda mais altos do que a Península Ibérica. A generalidade da Europa tem passado por uma vaga de elevados preços grossistas da eletricidade, porque quase todos os países produzem energia elétrica, justamente a partir do gás natural.

E no resto da Europa, qual é o panorama?

Dizer ainda que o recurso às centrais a gás natural tem sido necessário, porque a produção eólica tem sido relativamente baixa neste Verão (apesar de nos queixarmos do vento que se faz sentir) e no Verão também chove menos, portanto a produção hidroelétrica é mais cara.

A principal explicação é a escalada que o preço do gás natural tem tido no mercado internacional, ao mesmo tempo que tem aumentado o preço das licenças de emissão de dióxido de carbono.

Ora, o mês de agosto fechou com um preço médio de 105 euros e, na quinta-feira (dia 2 de setembro) registou-se um novo pico histórico de 140,23 euros, de acordo com o operador de mercado elétrico na Península Ibérica.

Este mês de setembro começou com máximos históricos, isto depois de oito recordes batidos em agosto, com o preço da energia elétrica comercializada no mercado grossista ibérico a dar um salto de gigante. Ou seja, aumentou imenso o preço da produção da eletricidade, ainda antes dos custos de transporte e de distribuição.

Então e quais poderão ser as consequências na nossa carteira?

Para já, o Governo garantiu que está atento e descartou aumentos. Ainda nesta semana, o ministro do Ambiente disse aos jornalistas que tem muitas almofadas para “inibir o aumento do preço da eletricidade aos consumidores” no próximo ano.

Segundo Matos Fernandes, o Governo tem “uma vontade muito grande, sem qualquer promessa, de fazer com que a eletricidade não aumente”.

Já em Espanha, a ministra da Transição Ecológica tem um discurso completamente diferente: foi ao Parlamento avisar que a fatura da eletricidade dos consumidores pode disparar 25% ainda este ano.

Como são definidos os aumentos em Portugal?

Normalmente, as atualizações do preço são feitas anualmente. Os diferentes comercializadores estão atentos à ERSE (a entidade reguladora) que, em 15 de dezembro, fixa os preços para o ano seguinte a partir de uma proposta anunciada em 15 de outubro.

Este ano, no entanto, excecionalmente, a ERSE procedeu a uma revisão intercalar dos preços e aprovou um aumento de cerca de 3%, que entrou em vigor em julho para os mais de 900 mil clientes das tarifas reguladas.

Os comercializadores do mercado livre têm as suas próprias estratégias, mas avisaram que esse aumento de 3% ficou muito aquém do que seria necessário para refletir os custos da produção, portanto está aberta a porta ao aumento de preços.

Isto mesmo já avisou a Deco, a associação para a defesa dos consumidores, que pede ao Governo uma descida do IVA da luz para uma taxa mínima de 6% em toda a fatura de eletricidade.

Dizer também que, nesta sexta-feira, registou-se uma ligeira descida do preço da eletricidade no mercado grossista: dos 140 para os 137 euros por megawatt hora.