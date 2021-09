TAP. OE 2022 vai ter 990 milhões destinados à companhia

“Este é o pacote TAP este ano, que está previsto no plano de reestruturação, e depois, para o ano, serão mais 990 milhões de euros, estará inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2022”, afirmou João Leão, em entrevista à RTP3, na terça-feira à noite.

O próximo Orçamento do Estado vai ter mais 990 milhões de euros para a TAP. Este é o valor previsto no plano de reestruturação da empresa, que ainda está a ser avaliado pela Comissão Europeia.

Esta entrevista surge no mesmo dia em que se soube que o prazo para a TAP reembolsar o Estado pelo empréstimo de 1.200 milhões foi alargado até 31 de dezembro.

“O prazo de reembolso do empréstimo” concedido à companhia “ao abrigo do Contrato de Financiamento termina a 31 de dezembro de 2021 (e não a 01 de setembro de 2021 como inicialmente previsto no Contrato de Financiamento) em caso de não adoção de decisão final pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até aquela data”, lê-se no comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Caso seja adotada decisão final favorável pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até 31 de dezembro de 2021, mantém-se como data de reembolso do mencionado empréstimo aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do Grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia", acrescenta.