BE preferia negociação do OE 2022 "com mais tempo" e já tem propostas preparadas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse esta quinta-feira que preferia uma negociação "com mais tempo" do Orçamento do Estado para 2022, mas garantiu que os bloquistas já têm as suas propostas preparadas para apresentar ao Governo e ao país.

No final de uma visita a um Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre as negociações orçamentais e sobre a perspetiva que tem em relação a um possível acordo com o Governo socialista.

"Nós, no Bloco de Esquerda, preferimos sempre negociar com mais tempo, para podermos apurar as medidas. Às vezes há opções, nomeadamente do Governo, de o fazer num menor curto espaço de tempo", lamentou.

No entanto, a líder bloquista foi perentória: "O Bloco de Esquerda tem as suas propostas preparadas, estudadas, com números e apresentamo-las ao Governo e iremos apresentá-las em breve também ao país porque fazemos este trabalho com muita seriedade e com muita vontade de construir soluções".